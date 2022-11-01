Москвичи предпочитают брать в ипотеку однокомнатные квартиры

Жители Москвы по-прежнему предпочитают приобретать в ипотеку однокомнатные квартиры — на них приходятся почти 50% от всех сделок. Средняя стоимость такой квартиры — 9 млн рублей, площадь — 30 кв. м. Квартиру с подобной ценой чаще всего можно найти в районе МКАД на востоке и юго-востоке столицы и за МКАД на юго-западе, ближе к району Внуково.

Затем идут двухкомнатные (35%) и трёхкомнатные (15%) варианты. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры — 13,3 млн руб. (50 кв. м), «трёшки» — 17,4 (71,5 кв. м). Самые низкие цены на квартиры — в Новой Москве (поселения Рязановское, Мосрентген, Сосенское и другие). В топ-10 по количеству сделок также входят районы Очаково-Матвеевское, Даниловский, Люблино, Западное Дегунино, Покровское, Покровское-Стрешнево, Хорошёво-Мнёвники и Черемушки.

Соотношение мужчин и женщин, которые приобретают недвижимость в ипотеку в Сбере, примерно одинаковое — 55% и 45% соответственно.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Наличие семьи для женщины, как правило, не является решающим фактором, а мужчина, наоборот, чаще берёт ипотеку после вступления в брак и рождения детей. Средний возраст мужчины-заёмщика — 36 лет, женщины — 38 лет. Интересно, что 72% мужчин, берущих ипотеку, находятся в браке. Получается, что для мужчины семья является триггером, чтобы наконец приобрести своё жильё».

Среди женщин-заёмщиков только 49% находится в браке, то есть для них наличие семьи — не определяющий фактор. Н момент сделки у 44% мужчин и 57% женщин есть дети.

Отметим, что более 70% клиентов Сбера, начиная с лета 2022 года, выбирают ипотеку на вторичное жильё, несмотря на льготные ставки по госпрограммам на новостройки. При этом спрос на квартиры в новостройках сохраняется, и в сентябре по сравнению с августом он вырос на 12%.