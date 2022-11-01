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Сбер переводит сайт SberPress на отечественные сертификаты

1 ноября Сбер переведёт сайт SberPress на сертификаты шифрования, выпущенные Национальным удостоверяющим центром (НУЦ) Минцифры России. Обновление будет проведено в рамках широкомасштабного перехода сайтов, ресурсов и систем Сбера на отечественные сертификаты. Это обеспечивает независимость банка от иностранных удостоверяющих центров.

Для бесперебойного и безопасного доступа к сайту банк рекомендует всем пользователям установить сертификаты НУЦ Минцифры России на свои устройства. Видеоинструкции по установке, а также ответы на часто задаваемые вопросы доступны по ссылке  https://www.sberbank.com/ru/certificates

SberPress — сервис, который предоставляет всю актуальную информацию о деятельности Сбера. С его помощью можно узнавать последние новости, задавать вопросы пресс-службе и заказывать исследования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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