ВТБ продлил действие ставки по кредитам наличными 4,4%

ВТБ продлил действие сниженной ставки по кредитам наличными и рефинансированию – клиенты могут оформить кредит от 4,4%. Получить средства по минимальной ставке можно при подаче заявки онлайн и оформлении страхования.

Одобрение заявки, поданной на сайте ВТБ или в мобильном приложении банка, занимает примерно 2 минуты. Кредит выдаётся на срок до 7 лет, максимальная сумма составляет до 7 млн рублей. Получить средства клиент может в отделении ВТБ или сразу на свой счёт. Если сумма кредита не превышает 300 тыс. рублей, для его оформления потребуется только паспорт. Рефинансировать в ВТБ можно любые кредиты, которые были получены не менее трех месяцев назад и не имеют просрочки.

Ставка по продукту составит от 4,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Получить кредит можно на срок от 7 лет и на сумму до 7 млн рублей. Подача заявки доступна на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах ВТБ.

За девять месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 750 тыс. кредитов наличными на 461 млрд рублей. За последние три месяца банк запустил экспресс-кредитование и облегчил для клиентов доступ к кредитам наличными: с начала октября заёмщикам, не являющимся зарплатными клиентами банка, достаточно только паспорта и справки о доходах, чтобы оформить кредит до 1,5 млн рублей.