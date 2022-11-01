Tele2 определила где иркутские клиенты отдыхали летом

Оператор мобильной связи проанализировал туристическую активность клиентов компании в Иркутской области этим летом.

По данным внутреннего исследования, самым посещаемым иркутянами направлением стал Аршан. Курорт в Тункинской долине Бурятии популярен не только среди жителей республики, но и Приангарья. С июня по август его посетило на 30% больше туристов, чем в прошлом году. На отдых путешественники чаще отправлялись в июле.

На втором месте рейтинга – Ольхон. Этим летом турпоток на самый крупный байкальский остров вырос почти на 28%. Пик активности путешественников также пришелся на июль – самый теплый месяц на Байкале.

В пятерке других наиболее популярных локаций рейтинга – бухты и пляжи Малого Моря, поселки Сахюрта и Листвянка. Как и год назад, клиенты оператора по-прежнему выбирали местом для отдыха побережье Байкала.

Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Подводя итоги туристической активности, мы традиционно отмечаем интерес своих клиентов к Байкалу и его окрестностям. Растет количество отдыхающих, а вместе с ними и потребление мобильного интернета. По сравнению с прошлым летом наши абоненты скачали на 15% больше контента и проговорили более 1,7 млн минут в любимых местах отдыха. Прогнозируя активность клиентов, мы до начала летнего сезона провели модернизацию сети в Хужире, Сахюрте и бухте Мандархан».