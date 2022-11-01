На 36% больше туристов приняла Иркутская область в 2022 году

Компания МТС проанализировала с помощью сервисов МТС Исследования и МТС Travel туристический поток в январе – августе 2022 и 2021 годов. Иркутская область стала одним из лидеров среди регионов России, где в 2022 году отмечен наибольший рост интереса со стороны путешественников.

Рост интереса к внутреннему туризму привел к формированию новых точек притяжения на карте России. В 2022 году взлетел интерес к республике Дагестан: на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно увеличилось число туристов в Сахалинской (+37%), и Иркутской областях (+36%). Прирост отмечен в Псковской области (+24%), Камчатском крае (+23%) и Красноярском крае (+23%).

Снизился объем туристического потока в Калининград – регион потерял порядка 15% туристов из-за сложностей транспортным сообщением. Также пострадал туризм в Краснодарском крае (-9%), Мурманской (-6%) и Рязанской области (-2%).

Список самых популярных регионов не изменился. Больше всего туристов принимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – на них приходится 48% всего турпотока. Также в ТОП-10 входят Башкирия, Ставропольский край, Татарстан, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области.