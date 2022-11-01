Мост через реку Куту возводят с опережением графика в Усть-Куте

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Усть-Кут проинспектировал строительство моста через реку Куту, который был разрушен весной 2013 года во время ледохода.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Из восьми пролетных строений смонтировано уже пять, шестая опора в стадии производства, в русле реки нужно устроить еще две опоры. Всего по проекту необходимо произвести 54 буронабивных сваи, сегодня смонтировано 45 из них.

– Реконструкция моста идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», увидел, что работы идут в хорошем темпе. На объекте работают до 13 единиц техники, по 40 человек трудится в каждом заезде. Есть необходимость проработать восстановление подъездных путей, которые пострадали при доставке строительных материалов, этот вопрос остается открытым, – сообщил Игорь Кобзев.Как доложил главе региона министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов, работы по строительству моста идут с опережением графика.– На объекте высокая степень готовности, идем с опережением графика. В следующем году, ближе к августу, планируем начать укладывать асфальтобетонное покрытие.Согласно контракту срок завершения работ – ноябрь 2023 года, планируем завершить раньше, – рассказал Максим Лобанов.На мосту будет обустроено две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, каждая шириной по 3,5 метра. Мост необходим жителям для транспортного сообщения поселка Закута и микрорайона Приленский с центральной частью города, где расположены детско-юношеские образовательные, медицинские, социальные, спортивные учреждения.Также губернатор встретился с жителями домов на улице Фрунзе, она расположена в частном секторе. В адрес главы региона поступало много вопросов о состоянии дороги: летом во время обильных дождей участок дороги был сильно продавлен большегрузами и стал практически непроходимым. По поручению Игоря Кобзева, уже завтра на улице Фрунзе будет работать грейдер, это первоочередная необходимая мера – исправить непроходимый участок дороги. Кроме того, жители просят сделать освещение улицы.– В первую очередь непроездные участки приведем в норму. В следующем году планируется разработать проект для приведения улицы в порядок и решить вопрос с финансированием. На освещение улицы Фрунзе в местном бюджете на следующий год заложено около 1,5 млн рублей, – сообщил глава МО Усть-Кут Евгений Кокшаров.