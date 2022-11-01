Дальневосточный банк - в первой тридцатке медиарейтинга российских банков

АО «Дальневосточный банк» занял 29 место в рейтинге 50 наиболее часто упоминаемых в СМИ российских банков, составленном компанией «Медиалогия» по итогам сентября текущего года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Основой рейтинга является МедиаИндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие организации в СМИ.

Одним из заметных информационных поводов в сентябре 2022 года для Дальневосточного банка стала новость о 22-м месте в рейтинге самых эффективных банков России, размещенная в «Коммерсанте». Кроме того, СМИ активно писали о том, что маркетплейс Банки.Ру рекомендует Карту Мир Cash back Дальневосточного банка с бесплатным выпуском и кешбэком наряду с предложениями от крупнейших российских банков.