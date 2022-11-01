РСХБ: инновационную деятельность в АПК ведут более 220 отечественных стартапов

Эксперты Россельхозбанка провели анализ российского рынка агротехнологий в 2022 году, по итогам которого выявили более 220 стартапов, ведущих деятельность в отечественном агросекторе и имеющих инновационные решения от уровня работающего прототипа.

В России в 2022 году число агротех-стартапов увеличилось на 30% по отношению к прошлому году. Такая динамика подтверждает факт наличия релевантных ниш и спроса на агротехнологии, который удовлетворяется стартапами, готовыми разрабатывать и предлагать соответствующие оптимальные решения.

Россельхозбанк занимается активным продвижением инновационных агротехнологических решений, поставляемых отечественными стартапами. На российском рынке агротехнологий за 2022 год не менее 220 агротех-стартапов находится как минимум на стадии MVP (в фазе успешной разработки «минимально жизнеспособного продукта»).

Самым популярным агротех-направлением среди стартапов оказались биотехнологии (более 24% всех стартапов) – технологии, предусматривающие использование живых организмов, культивируемых клеток и биологических процессов для производства веществ и продуктов. По данному направлению выделяются проекты, предусматривающие переработку органических отходов при помощи насекомых (Энтопротек, Имагоинжиниринг и другие), альтернативные способы производства протеина (Zeronix), а также инновационные биопрепараты для повышения эффективности сельского хозяйства (Экоген, Biocraft и т.д.).

Второе место по распространенности (более 13%) занимают решения сферы «Интернета вещей» (IoT), которая основывается на установке девайсов и сенсоров, способных измерять, передавать и аккумулировать данные, а также взаимодействовать друг с другом по сети. Стартапы предлагают агропредприятиям интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики для подсчета анализа поведения животных (Napoleon IT, Connectomi.ai и др.), датчики для отслеживания температуры и влажности почвы (Агропогода).

Третье место досталось технологиям «точного земледелия» (около 12%), которые помогают контролировать внесение разных норм семян, удобрений, гербицидов и других веществ в разные зоны поля исходя из данных, получаемых со спутников, дронов и иных устройств. В данном сегменте стартапы специализируются на разработке цифровых моделей поля (КартаУрожая), картированию урожайности (Green Growth ), сборе аэрокосмических данных (Aerospace-Agro), лазерной стимуляции растений (Новбиотех) и направленному внесению удобрений, гербицидов, этномофагов (АссистАгро, Flyseeagro и другие).

«В 2022 году мы расширили направления работы с агротех-стартапами. В частности, был запущен АгроИнвест Клуб, в рамках которого мы регулярно проводим демонстрации решений стартапов, внедренных в агросектор, и составляем аналитические отчеты для потенциальных инвесторов. Нам важно развивать продуктовую линейку банка на основе лучших агротехнологических решений. Именно поэтому мы ведем качественную воронку агротех-стартапов: внимательно следим как за новыми решениями, появляющимися на рынке, так и за развитием существующих компаний. Это позволяет видеть тенденции и чутко реагировать на запросы наших клиентов – аграриев, а также членов Клуба» - сообщает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Ознакомиться с картой российских агротех-стартапов за 2022 год, а также с более подробной информацией о компаниях можно по ссылке, представленной на платформе РСХБ DIGITAL.