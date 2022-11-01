«Солид Банк» запустил новую услугу «Гарантия минимальной ставки»

1 ноября 2022 года АО «Солид Банк» запускает новую услугу, которая поможет клиентам банка снизить ставку по кредиту до 5,9% годовых – «Гарантия минимальной ставки»

Гарантия минимальной ставки» — добровольная услуга для клиентов АО «Солид Банк», которая может быть подключена к кредитам с оформлением договора (полиса) страхования сроком от 12 месяцев. Цель — снизить ставку по кредиту.

При подключении услуги по окончанию срока кредита действует пересчет процентов с дальнейшей выплатой разницы между оплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой,

предоставляемой в рамках услуги. В настоящий момент ставка по кредиту в Солид Банке с услугой «Гарантия минимальной ставки» составляет всего 5,9% годовых! Но специалисты банка рекомендуют поторопиться с оформлением услуги, пока ставка не стала выше.

Для того, чтобы ставка была пересчитана по окончанию кредита, необходимо соблюсти следующие правила:

оплачена комиссия за услугу;

договор (полис) страхования сохранялся на всем сроке действия услуги;

в течение всего срока действия кредита платежи вносились согласно первоначальным условиям, установленным в Договоре потребительского кредита на момент заключения;

не было просрочек по кредитам на день пересчета процентов с даты подключения услуги;

не было частичного досрочного погашения по кредиту с даты подключения услуги;

полное досрочное погашение произошло не ранее, чем за 30 дней до срока окончания кредита по Договору или произошло при оформлении продуктов, в целях которых предусмотрено погашение кредитов, ранее предоставленных Заемщику по договорам потребительского кредита, оформленным в Банке и/или сторонних банках.

Оставить заявку на подключение услуги можно по ссылке: https://solidbank.ru/for-individuals/loans/garantiya-minimalnoy-stavki/ , а также выбрав любой понравившийся кредит и выбрав в форме заявки на кредит пункт "Подключить услугу "Гарантия минимальной ставки" https://solidbank.ru/for-individuals/loans/

Доступно для новых клиентов банка.

Подключить услугу можно во всех офисах АО «Солид Банк», там же менеджеры банка проведут подробную консультацию по условиям предоставления услуги. Получить консультацию клиенты также могут по телефону единой справочной службы банка: 8 800 775 56 06, звонок по России бесплатный.

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