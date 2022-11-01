Объем несырьевого экспорта на 70% к 2030 году намерены увеличить в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 31 октября, провел заседание Экспортного совета при главе региона. В частности, обсуждался вопрос по разработке программы развития экспорта Прибайкалья, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов поддержал необходимость совершенствования мер поддержки экспортеров на форуме «Сделано в России». Региональный проект программы по развитию экспорта, сформированный управленческой командой Иркутской области на форуме получил высокую оценку. Проект программы включает действующие механизмы поддержки и ряд пилотных проектов, которые будут реализованы в 2023 году. Я уверен, они дадут положительный эффект, – отметил Игорь Кобзев.

По информации заместителя министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марины Петровой, по итогам 2021 года регион занимает 10-е место в стране по объему экспортируемой продукции. Сохранить эту динамику правительство намерено за счет региональной программы развития экспорта, включающей четыре проекта.

Первый – «Высокотехнологичный экспорт». Проект направлен на увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта за счет инвестпроектов.

Он включат такие меры поддержки как налоговые льготы, льготные займы, субсидии на создание высокотехнологичных производств, а также разработку новых технологий на базе научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал». В пилотном режиме запускаются экспортные лоты «товар-страна» – когда к товару, производимому на территории области, подбираются страна, в которой он потенциально востребован, потенциальные контрагенты и иные меры поддержки. Предполагается, что проект позволит увеличить на 70% объем несырьевого неэнергетического экспорта и увеличить долю продукции высокого передела.

Второй проект – «Продукты Приангарья». Он связан с экспортом продукции агропромышленного комплекса (АПК) и предусматривает пакетную поддержку всего цикла производства – от земли до продвижения на рынки.

Здесь также формируются лоты «товар-страна». Правительство Иркутской области продвигает товарный знак Baikalnatural на зарубежных рынках. Знак зарегистрирован в трех странах. Проект диверсифицирует структуру экспорта АПК, даст прирост в 18 млн долларов США.

Следующий проект – «Малое и среднее предпринимательство: путь на экспорт». Он направлен на выращивание небольших экспортеров.

Для этого в области работает «Экспортный десант», который осуществляет выезды на территории, консультирует малый бизнес, проводит аудит. Планируется создание Совета по промышленному дизайну, который будет консультировать бизнес по вопросам упаковки. Организовано практико-ориентированное обучение субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате в экспорт будет вовлечено свыше 100 новых субъектов МСП.

Наконец, четвертый проект – «Гостеприимный Байкал» – экспорт образовательных и туристических услуг. Проект включает в себя строительство кампуса, новые программы для иностранных студентов, продажу туристических лотов уже с землей и создание инфраструктуры по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В результате планируется обеспечить прирост экспорта на 76 млн долларов США.

Документ был одобрен членами совета, теперь он должен пройти процедуру согласования во всех региональных органах власти.