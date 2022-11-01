Ажиотаж на пункты выдачи заказов спал в Москве

Спрос на такие помещения снизился на 25-30%, рассказали РИА Недвижимость эксперты.

«В связи с политическими и внешнеэкономическими событиями активность предпринимателей, которые открывали пункты выдачи заказов, резко упала. Многие из них уехали из страны, а кто-то занял выжидательную позицию», – отметил Руслан Сухий, руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед».

В результате с января по октябрь текущего года спрос на аренду и покупку таких помещений в Москве упал на 25-30% относительно того же периода 2021 года, констатировал он.

В условиях кризиса арендаторы пытаются оптимизировать расходы.

«Наметилась тенденция, когда человек берет одно дорогое помещение и открывает в нем сразу два или три пункта выдачи под разными брендами, что позволяет окупить вложения и заработать», – обрисовал ситуацию Антон Белых, генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty.