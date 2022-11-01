Число самозанятых в Иркутской области выросло в 1,6 раза с начала года

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26 октября 2022
Всего в регионе зарегистрированы 70 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход, данные приводит Федеральная налоговая служба Иркутской области.
В Иркутской области зарегистрировано более 70 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход, с начала текущего года их количество выросло в 1,6 раза.
В среднем за месяц число самозанятых увеличивается более чем на 3 тыс.
Суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами с начала действия в регионе нового режима налогообложения, составил около 12 млрд рублей, с которого уплачено 398 млн рублей налога.
Наибольшее распространение по-прежнему имеют:
- перевозка пассажиров и грузов,
- сфера красоты,
- маркетинг и реклама,
- услуги фотографа,
- торговля продукцией собственного производства.