Число самозанятых в Иркутской области выросло в 1,6 раза с начала года

Всего в регионе зарегистрированы 70 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход, данные приводит Федеральная налоговая служба Иркутской области.

В Иркутской области зарегистрировано более 70 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход, с начала текущего года их количество выросло в 1,6 раза.

В среднем за месяц число самозанятых увеличивается более чем на 3 тыс.

Суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами с начала действия в регионе нового режима налогообложения, составил около 12 млрд рублей, с которого уплачено 398 млн рублей налога.

Наибольшее распространение по-прежнему имеют: