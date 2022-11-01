Названы лучшие города для коротких путешествий на выходных

Работа.ру и СберАвто провели исследование и выяснили, как россияне относятся к коротким путешествиям на выходных, куда хотели бы поехать и планируют ли поездки в другие города на ноябрьские праздники. В опросе приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов России.

71% опрошенных россиян отметили, что хотели бы отправиться в другой город на выходные для отдыха и досуга.

29% респондентов отметили, что отправляются в путешествия на выходные по несколько раз в год. 16% опрошенных ездят на выходные в другие города раз в год, столько же россиян — раз в несколько лет.

Еще 7% участников исследования посещают другие города на выходных 1-2 раза в месяц, 5% — раз в месяц, а 2% — каждые выходные.

Чаще всего путешествия выходного дня россияне совершают на автомобилях — этот вид транспорта указали 60% опрошенных. Еще 29% респондентов отметили, что путешествуют на автобусах, по 25% — на поездах или электричках, а 17% — на самолетах.

Почти половина россиян (47%) считают наиболее подходящим городом для путешествия на выходных Санкт-Петербург. Треть респондентов (33%) указали, что для отдыха на выходных подходит Москва, а 31% участников исследования назвали наиболее привлекательным городом для коротких поездок Казнь.

Еще 26% опрошенных указали, что для поездок на выходные подходит Калининград, 23% отметили привлекательность Ярославля, а 21% выделили Сочи.

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что хорошо провести время на выходных можно в Нижнем Новгороде, 17% участников исследования отметили Владимир, 15% — Тулу, а 14% — Коломну.

Чаще всего при выборе города для отдыха на выходных россияне обращают внимание на богатую историю и историческое наследие — об этом рассказали 54% опрошенных. Еще 50% участников исследования отметили важность красивой архитектуры, а 43% выделили значимость компактного расположения достопримечательностей в городах для путешествий на выходных.

39% респондентов отметили, что для них важно, чтобы на дорогу тратилось не слишком много времени, а 38% опрошенных указали, что обращают внимание на красивую природу места для путешествия.

Еще 26% участников исследования выбирают города для путешествий по числу мест для развлечений, по 14% респондентов отметили, что им важна вкусная еда и низкие расходы на билеты и проживание.

17% опрошенных россиян поделились, что в грядущие ноябрьские праздники также запланировали короткое путешествие в другой город.