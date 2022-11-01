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Иркутская область выполнила план по частичной мобилизации

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Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в эфире ТАСС, Приангарье выполнило план по частичной мобилизации. Всего из региона оправили четыре эшелона с призванными.

«Активность была высокая, мобилизованность есть. Мы тот формат, который нам опередили по показателям количества [мобилизованных – прим. ред.] людей выполнили», – рассказал Игорь Кобзев.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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