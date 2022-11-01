Губернатор Иркутской области рассказал про уклонистов от частичной мобилизации

1 ноября в эфире ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подвел промежуточные итоги частичной мобилизации в регионе. Во время интервью глава Приангарья рассказал об уклонистах от частичной мобилизации.

По его словам, в регионе их было немного.

«Я думаю, что работа с уклонистами должна вестись индивидуально. У них могут быть свои причины, исходя из этих причин система военкомата сделает соответствующие выводы и примет решение в отношении этих людей», – говорит губернатор.

По мнению Игоря Кобзева, причины уклонения от службы могут быть разные.

«Например, как можно назвать человека уклонистом, если он подготовил документы о непригодности к военной службе, но не представил их в военкомат. На тот период он уклонист, как представил – он уже не уклонист. Поэтому здесь все погранично», – заключил Игорь Кобзев.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.