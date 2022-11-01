Игорь Кобзев: Призванные на срочную службу жители Иркутской область не попадут в зону спецоперации

1 ноября в эфире ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подвел промежуточные итоги частичной мобилизации в регионе. Во время интервью глава Приангарья рассказал о проведении призывной компании в ноябре.

«В зону специальной военной операции призывники не попадут. Это один из главных критериев, который для любой семьи будет определяющим», – заверил губернатор.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.