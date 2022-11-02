Резко затормозили: рост промпроизводства в Иркутской области сменился падением в сентябре

Несмотря на турбулентность в экономике РФ Иркутскстат фиксирует рост промышленного производства в Иркутской области. Так, за девять месяцев 2022 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,1%. Рост производства наблюдался в добывающих отраслях, электроэнергетике, фармацевтике, а падение в деревообработке, производстве машин и оборудования. Однако в сентябре промышленность испытала шок – падение зафиксировано в большинстве отраслей.





Добывающие предприятия региона увеличили объем на 4,4%. Так, добыча гранита, песчаника и прочего камня увеличилась в 1,5 раза, угля – на 6,1%, сырой нефти и природного газа – на 4,9%, металлических руд – на 1,3%. Но почти вдвое сократилась добыча гравия, а песка и камня дробленного – на 13-29%.

Индекс обрабатывающих производств также показывает рост 102,2%. Заметно вырос выпуск отдельных видов продукции: лекарственных средств и медицинских материалов, напитков безалкогольных, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 31-35%, постельного белья – на 66%, прочих готовых изделий – в 2,2 раза, упаковочных изделий из пластика – почти втрое, смесей строительных и конструкций фундаментов сборных железобетонных – в 3-4 раза.

В то же время значительное снижение наблюдается в производстве электрического оборудования – на 38%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 31%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 23%.

Резко снизилось производство фанеры – на 44%, гранул топливных и щепы технологической – на 33-39%, масел нефтяных смазочных – на 35%, масла сливочного, сыра – на 34%, мебели для спальни: шкафов, тумб и кроватей – на 26-43%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 106,1%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 94,9%.

Однако в сентябре промышленность испытала шок – падение по сравнению с августом зафиксировано в большинстве отраслей. Индекс промышленного производства составил 92,7%. Добыча полезных ископаемых упала почти на 9,3%, обрабатывающие отрасли показали снижение на 4,2%.