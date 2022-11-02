Игорь Кобзев посетил стройплощадки новых инженерных и социальных объектов в Усть-Куте

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил стройплощадку новых инженерных объектов коммунальной инфраструктуры – котельную и комплексные очистные сооружения (КОС). Также глава региона проверил ход работ по благоустройству городского центра «Речники», рассказали SIA.RU в компании.

В состав делегации вошли главы Усть-Кута и Усть-Кутского районов, генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых и управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления Евгений Милов.

Игорь Кобзев отметил, что современные очистные и котельная помогут снять нагрузку с коммунальной инфраструктуры города и станут новым импульсом для развития северной территории.

– Работы ведут по проекту «Комплексное развитие территории в Усть-Куте», на который был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит – 1,9 млрд рублей. Новая обеспечивающая инфраструктура крайне важна для развития города, строительства нового жилья и комфортной жизни людей, – подчеркнул губернатор.

Как отметил глава Усть-Кута Евгений Кокшаров, современные объекты коммунальной инфраструктуры будут использоваться для нужд города и нового микрорайона – для 7 тыс. человек. Запуск объектов запланирован на 2024 год, ранее действующие очистные будут закрыты.

Субсидия на строительство была получена из регионального бюджета за счет инфраструктурного кредита, предоставленного Иркутской областью. Доля софинансирования из местного бюджета составила 1%. Подготовка проектной документации и прохождение соответствующих экспертиз были осуществлены на средства ИНК.

Очистные сооружения в Усть-Куте станут самыми передовыми в регионе – используемая мембранная технология позволяет очистить стоки до прозрачной воды, абсолютно безопасной для местной флоры и фауны. Закрытый тип КОС исключает наличие иловых карт и вредных запахов. Современная котельная будет работать на биотопливе - щепе, без вредных выбросов и с минимальным количеством отходов.

В рамках рабочей поездки губернатор также проверил ход работ по благоустройству городского центра «Речники». Проект-победитель конкурса Минстроя РФ реализуется на средства гранта в сумме 70 млн рублей, регионального и местного бюджетов, а также при поддержке частных инвесторов, включая Иркутскую нефтяную компанию.