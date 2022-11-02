Спрос на водителей в Иркутской области за месяц вырос на 54%

Служба исследований hh.ru выяснила, насколько высок спрос на водителей в Иркутской области и кому из них сегодня предлагают самые высокие зарплаты.

Сегодня в Иркутской области открыто более тысячи вакансий водителей. В целом за октябрь спрос на этих специалистов в регионе вырос на 54% по сравнению с сентябрем. Почти каждая вторая вакансия для водителей предлагает работу вахтой (48%). На одно предложение о работе для водителя в регионе приходится в среднем 2,1 активных резюме, что говорит о дефиците кадров.

Медианная заработная плата, которую предлагали водителям в октябре, составила 100 тыс. руб., по сравнению с сентябрем она не изменилась. Отметим, что уровень предлагаемых зарплат зависит от необходимого стажа, так, вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают более низкие заработки по сравнению с предложениями для опытных специалистов.