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Индекс деловой активности снизился в обрабатывающих отраслях

Текущий показатель – наименьший с июля 2022 года, сообщают «Известия».

PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о замедлении. Параметр рассчитывается на основе опросов менеджеров по закупкам и считается хорошим опережающим индикатором деловой активности в экономике, поскольку выходит значительно раньше официальных статистических данных, утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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– Однако в последнее время для России динамика PMI не очень хорошо подтверждается официальной статистикой. Так, в сентябре, по данным S&P Global, индекс производственной активности в российской обрабатывающей промышленности поднялся до максимума с марта 2019 года, в то время как данные Росстата показали углубление спада промышленного производства в сентябре (-3,1% год к году), который стал рекордным почти за два года.

Если говорить о свежих данных PMI по российской обрабатывающей промышленности за октябрь, отмечает эксперт, то индекс показывает, что динамика роста деловой активности замедлилась.

– Это связано с замедлением роста числа новых заказов. В частности, при росте внутренних заказов на фоне импортозамещения резко сокращается внешний спрос, на что влияют санкционные ограничения, – продолжает она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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