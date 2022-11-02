Цены на подержанные автомобили снижаются

В октябре они подешевели на 3% или на 35 тыс. рублей, сообщает «АВТОСТАТ».

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в октябре 2022 года составила 1 млн 220 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 3%, или примерно 35 тыс. рублей, меньше, чем месяцем ранее.

Напомним, что в последний раз автомобили с пробегом дешевели в мае, а на протяжении следующих четырех месяцев их средняя цена росла. Ее снижение в октябре эксперты связывают в первую очередь с ростом числа предложений на рынке.

«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, что приводит к увеличению выбора для потенциальных покупателей. А такая конкуренция влечет снижение цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих машин», – объясняет руководитель отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Андрей Топтун.