Новостройки с июля подешевели на 8%, но эксперты не ждут глобального падения цен

С июля цена стоимость новостроек в Москве упала на 8%. По итогам сентября 2022 года средняя стоимость квадратного метра составила 323,4 тыс. руб. Это на 2,54% больше, чем на начало года. Эксперты агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП» объясняют, почему, несмотря на снижение, глобального падения цен на новостройки ждать не стоит.

– Важно понимать, что цена на новостройки в России не привязана к рублю. Она привязана к иностранной валюте. Резкого снижения цен мы не ожидаем, – поясняет генеральный директор агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП» Алексей Бондарёв. – Давайте вспомним ситуацию с курсом евро и доллара, когда эти валюты за считанные дни достигли рекордных показателей. Застройщики отреагировали молниеносно: сняли с продажи свои объекты и выкатили их по новым ценам. После стабилизации на рынке валют, цены на недвижимость не упали, в отличие от курса. Застройщики пошли на хитрость и чтобы поддержать собственные продажи, начали применять скидки и запускать акции в большом объёме. Этот ход помог им, не опуская цены на недвижимость, оставаться на плаву. Опираясь на предыдущий опыт, могу сказать, что снижения цен, особенно резкого, не будет. В связи с происходящими событиями наблюдается снижение цен на вторичном рынке. На новостройки в нынешней ситуации это не повлияет.

По словам эксперта, это связано с тем, что люди, нуждающиеся в срочной продаже своей недвижимости, готовы продавать «вторичку» за цену ниже рыночной. Но данное явление не отражается на ценообразовании нового жилья. Застройщики понимают, что демпинг на «вторичке» временный и обусловлен сложившиеся ситуацией в стране.

– Сегодня новостройки на раннем этапе строительства, да и на любом этапе, в целом, защищены проектным финансированием. Банки и наше правительство уже не раз обжигались на «долгостроях». Меры по уменьшению подобного недостроенного жилья приняты и активно используются. Государство защищает дольщиков, поэтому были введены такие меры, как эскроу счета и проектное финансирование. По моему субъективному мнению, законсервированными могут оказаться только те объекты, которые не выставлялись застройщиком на продажу и у объекта ещё нет ни одного дольщика. Такие объекты застройщик имеет право «придерживать», так как 214 ФЗ не был нарушен, то есть отсутствуют факт нарушения обязательств между застройщиком и дольщиком, – резюмировал эксперт.