11 млрд рублей россияне потратили на ювелирные украшения с начала 2022 года

Аналитический центр SOKOLOV представил данные работы российского ювелирного рынка за 9 месяцев 2022 года. Для исследования были агрегированы сведения Федеральной пробирной палаты (ФПП), Росстата, Минэкономразвития, СберАналитики и собственные исследования продаж.

Объем рынка уменьшился на 6% по сравнению в аналогичным периодом 2021 года и достиг 211 млрд, к чему привело ухудшение общеэкономической ситуации и уход мировых брендов luxury-сегмента.

Средний чек вырос на 16% и достиг 6 414 рублей.

Несмотря на общее падение рынка, оборот SOKOLOV вырос на 28%, благодаря двукратному росту розницы. По данным источника, близкого к рынку, такой рост SOKOLOV также может быть связан с сокращение розницы SUNLIGHT.

Управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов:

«Общеэкономическая ситуация и уход с рынка ряда международных брендов, в том числе luxury-сегмента привел к прогнозируемому снижению объемов рынка на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот SOKOLOV за январь-сентябрь вырос на 28%, благодаря двукратному росту продаж в рознице, включая рост онлайн продаж в 4 раза. Это говорит об активном процессе консолидации и концентрации рынка и перераспределении долей между его ведущими игроками в сегменте масс-маркет. Кроме того, ниши ушедших с рынка премиальных глобальных брендов также постепенно осваиваются российскими игроками. Так, число заказов на изготовление дорогих украшений в ателье SOKOLOV c начала года выросло в 1,5 раза».

По прогнозу Аналитического центра SOKOLOV, существенного ускорения снижения объемов рынка не предвидится. Напротив, традиционный пик предновогодних продаж и осенние распродажи и акции удержат сокращение рынка на уровне до 10%.