Экс-главу минздрава Иркутской области Якова Сандакова признали виновным в неисполнении решения суда

Как рассказали в региональной прокуратуре, несмотря на обращение судебного акта к немедленному исполнению, бывший глава местного минздрава не предоставил ребенку-инвалиду лекарственных препаратов, парентерального питания и средств по уходу.

«Мировой суд Кировского района Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда)», – передают в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.