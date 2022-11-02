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Экс-главу минздрава Иркутской области Якова Сандакова признали виновным в неисполнении решения суда

Как рассказали в региональной прокуратуре, несмотря на обращение судебного акта к немедленному исполнению, бывший глава местного минздрава не предоставил ребенку-инвалиду лекарственных препаратов, парентерального питания и средств по уходу.

«Мировой суд Кировского района Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда)», – передают в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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