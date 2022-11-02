Банк «Открытие» расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей

Теперь через «Бизнес-портал» можно перечислять зарплату сотрудникам на счета в любых банках. Кроме того, банк расширил возможность выбора тарифов и опций для бесплатных платежей, рассказали SIA.RU в банке.

Новый функционал позволяет зарплатным клиентам «Открытия» перечислять своим сотрудникам зарплату в разные банки одной ведомостью. Сервис доступен бесплатно в интернет-версии «Бизнес-портала». Нужно лишь направить общую ведомость на всех сотрудников с ФИО и номерами счетов, указав БИК банка получателя. Интернет-банк автоматически создаст платежи в каждый банк и единый документ на подпись клиенту, который можно подтвердить SMS-кодом или USB-токеном. Выплаты по зарплатному проекту поступят на карты «Открытия» без комиссии в течение 15 минут, на карты других банков – по их правилам обработки переводов на счета физлиц.

Также для всех клиентов расширены возможности управления тарифом. Выбор тарифов, периода оплаты и подключение дополнительных опций доступны в «Бизнес-портале» на любом устройстве: в мобильном приложении на смартфонах Android, в интернет-банке с компьютера/ноутбука/планшета и смартфона iOS или Android. На компьютере или ноутбуке это можно сделать через bp.open.ru . На смартфоне или планшете iOS/Android – открыв интернет-банк в браузере. На смартфоне Android, скачав мобильное приложение.

Онлайн можно узнать условия своего пакета услуг, выбрать и подключить новый тариф, установить нужный период оплаты по нему, посмотреть доступные операции в рамках текущего тарифа – лимит переводов и количество платежей. Также через «Бизнес-портал» клиенты могут подключить дополнительные опции: к пакету услуг «Быстрый рост», «Свой бизнес» и «Большие планы» – безлимитные рублевые платежи юрлицам и дополнительный лимит 500 тысяч рублей на переводы физлицам; к пакету услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес» – дополнительный лимит 500 тысяч рублей на переводы со счета ИП на свой счет физлица внутри банка.

Покупка этих опций позволит сэкономить на платежах и переводах до 50%. Подать заявку можно в любой рабочий день, активированы они будут со следующего рабочего дня. Срок действия опции – месяц с возможностью автоматического продления.