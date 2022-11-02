Впервые за последние несколько лет на авторынке падает доля машин с автоматической коробкой передач

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали, как изменялись продажи популярных автомобилей с АКП в течение трех кварталов текущего года. За счет удачных для автобизнеса зимних месяцев в топ-10 пока сохранилась неизменной тройка лидеров и нашлось место моделям марок из Кореи, Японии и Германии. Но, как и во всех сегментах нашего авторитейла, список наиболее продаваемых «двухпедальных» версий начинают заполнять «китайцы». В то же время на рынке в целом доля машин с АКП впервые за последние несколько лет начала снижаться.
Прежний лидер рейтинга машин с «автоматом» в нашей стране, Kia Rio, пока сохранил свою престижную позицию. За три квартала текущего года было реализовано 19,3 тысячи таких машин, что на 66% меньше, чем за тот же период в 2021-м. При этом доля «двухпедальных» версий у модели снизилась с 89 до 81%. На втором и третьем местах расположились два Hyundai: Solaris (14,8 тысячи а/м; -60%) и Creta (14,1 тысячи а/м; -68%). В части доли продаж автоматических версий по обеим моделям наблюдался небольшой рост. Но говорить здесь о какой-либо тенденции нельзя. Дилеры просто распродавали то, что могли достать на складах дистрибьюторов после мартовской остановки завода под Санкт-Петербургом.
Совсем иная ситуация по «китайцам». В этом году они впервые оказались в рейтинге самых популярных моделей с АКП. Кроссоверу Chery Tiggo 7Pro чтобы занять четвертое место даже не потребовалось какого-либо значимого роста продаж (10,5 тысячи а/м, +5%). Как и в прошлом году, модель поставляется к нам только с «автоматом». Компактный кроссовер Geely Coolray (6,5 тысячи) также везут в Россию только с АКП. Его продажи даже на 17% снизились и обеспечили девятое место. И наконец, единственный «китаец» в рейтинге, по которому более чем втрое в текущем году выросло количество сделок, это Haval Jolion (9,7 тысячи а/м). При этом Haval остается единственной из ведущих китайских марок, которая, похоже, относится к интересам клиентов в России с наибольшим уважением и тратится на сертификацию кроссоверов не только с АКП, но и с «механикой».
На излете «карьеры» в России в наш топ-10 попал Volkswagen Polo, по которому за 9 месяцев было реализовано 8,6 тысячи автомобилей. Также в рейтинге оказались Toyota RAV4 (7,6 тысячи а/м), Kia Seltos (6,9 тысячи) и Kia Sportage (6,2 тысячи). Однако в отличие от прошлого года в нем уже не нашлось место таким массовым прежде автомобилям, как Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan или Kia K5. Санкции и ограничения по поставкам и производству привели к вымыванию их с рынка быстрее других.
Топ-10 автомобилей с АКП по объему продаж за I-III кв. 2022 г
|
№
|
Марка и модель
|
Продажи в I-III кв. 2022 года
|
Продажи в I-III кв. 2021 года
|
Динамика продаж
|
Доли а/м с АКП 2022/2021
|
1
|
Kia Rio
|
19 336
|
56 221
|
- 66%
|
81% / 89%
|
2
|
Hyundai Solaris
|
14 846
|
37 473
|
- 60%
|
85% / 77%
|
3
|
Hyundai Creta
|
14 133
|
44 198
|
- 68%
|
88% / 83%
|
4
|
Chery Tiggo 7Pro
|
10 523
|
10 022
|
+ 5%
|
100% / 100%
|
5
|
Haval Jolion
|
9 669
|
3 116
|
+ 210%
|
92% / 92%
|
6
|
Volkswagen Polo
|
8 627
|
26 178
|
- 67%
|
85% / 71%
|
7
|
Toyota RAV4
|
7 557
|
25 759
|
- 71%
|
96% / 95%
|
8
|
Kia Seltos
|
6 910
|
12 229
|
- 43%
|
94% / 93%
|
9
|
Geely Coolray
|
6 483
|
7 769
|
- 17%
|
100% / 100%
|
10
|
Kia Sportage
|
6 223
|
18 629
|
- 67%
|
99% / 92%
В целом за три квартала 2022 года в России было реализовано 293 тысячи легковых и LCV автомобилей с различными типами «автоматов». Это на 77% ниже, чем за тот же период прошлого года. Доля «автоматических» версии на нашем рынке также снизилась – с 62% до 57,9%. В ближайшие месяцы такая тенденция сохранится. У нас практически исчезают продажи премиальных автомобилей, которые раскупались в основном с АКП. А самый массовый производитель машин – АвтоВАЗ – пока смог наладить выпуск машин только с механической коробкой передач. В то же время вместе с существенным ростом продаж «китайцев» общая доля автоматических версий на рынке может вновь начать расти. Но произойдет это не раньше следующего года.