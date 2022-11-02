Впервые за последние несколько лет на авторынке падает доля машин с автоматической коробкой передач

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали, как изменялись продажи популярных автомобилей с АКП в течение трех кварталов текущего года. За счет удачных для автобизнеса зимних месяцев в топ-10 пока сохранилась неизменной тройка лидеров и нашлось место моделям марок из Кореи, Японии и Германии. Но, как и во всех сегментах нашего авторитейла, список наиболее продаваемых «двухпедальных» версий начинают заполнять «китайцы». В то же время на рынке в целом доля машин с АКП впервые за последние несколько лет начала снижаться.

Прежний лидер рейтинга машин с «автоматом» в нашей стране, Kia Rio, пока сохранил свою престижную позицию. За три квартала текущего года было реализовано 19,3 тысячи таких машин, что на 66% меньше, чем за тот же период в 2021-м. При этом доля «двухпедальных» версий у модели снизилась с 89 до 81%. На втором и третьем местах расположились два Hyundai: Solaris (14,8 тысячи а/м; -60%) и Creta (14,1 тысячи а/м; -68%). В части доли продаж автоматических версий по обеим моделям наблюдался небольшой рост. Но говорить здесь о какой-либо тенденции нельзя. Дилеры просто распродавали то, что могли достать на складах дистрибьюторов после мартовской остановки завода под Санкт-Петербургом.

Совсем иная ситуация по «китайцам». В этом году они впервые оказались в рейтинге самых популярных моделей с АКП. Кроссоверу Chery Tiggo 7Pro чтобы занять четвертое место даже не потребовалось какого-либо значимого роста продаж (10,5 тысячи а/м, +5%). Как и в прошлом году, модель поставляется к нам только с «автоматом». Компактный кроссовер Geely Coolray (6,5 тысячи) также везут в Россию только с АКП. Его продажи даже на 17% снизились и обеспечили девятое место. И наконец, единственный «китаец» в рейтинге, по которому более чем втрое в текущем году выросло количество сделок, это Haval Jolion (9,7 тысячи а/м). При этом Haval остается единственной из ведущих китайских марок, которая, похоже, относится к интересам клиентов в России с наибольшим уважением и тратится на сертификацию кроссоверов не только с АКП, но и с «механикой».

На излете «карьеры» в России в наш топ-10 попал Volkswagen Polo, по которому за 9 месяцев было реализовано 8,6 тысячи автомобилей. Также в рейтинге оказались Toyota RAV4 (7,6 тысячи а/м), Kia Seltos (6,9 тысячи) и Kia Sportage (6,2 тысячи). Однако в отличие от прошлого года в нем уже не нашлось место таким массовым прежде автомобилям, как Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan или Kia K5. Санкции и ограничения по поставкам и производству привели к вымыванию их с рынка быстрее других.

Топ-10 автомобилей с АКП по объему продаж за I-III кв. 2022 г

№ Марка и модель Продажи в I-III кв. 2022 года Продажи в I-III кв. 2021 года Динамика продаж Доли а/м с АКП 2022/2021 1 Kia Rio 19 336 56 221 - 66% 81% / 89% 2 Hyundai Solaris 14 846 37 473 - 60% 85% / 77% 3 Hyundai Creta 14 133 44 198 - 68% 88% / 83% 4 Chery Tiggo 7Pro 10 523 10 022 + 5% 100% / 100% 5 Haval Jolion 9 669 3 116 + 210% 92% / 92% 6 Volkswagen Polo 8 627 26 178 - 67% 85% / 71% 7 Toyota RAV4 7 557 25 759 - 71% 96% / 95% 8 Kia Seltos 6 910 12 229 - 43% 94% / 93% 9 Geely Coolray 6 483 7 769 - 17% 100% / 100% 10 Kia Sportage 6 223 18 629 - 67% 99% / 92%

В целом за три квартала 2022 года в России было реализовано 293 тысячи легковых и LCV автомобилей с различными типами «автоматов». Это на 77% ниже, чем за тот же период прошлого года. Доля «автоматических» версии на нашем рынке также снизилась – с 62% до 57,9%. В ближайшие месяцы такая тенденция сохранится. У нас практически исчезают продажи премиальных автомобилей, которые раскупались в основном с АКП. А самый массовый производитель машин – АвтоВАЗ – пока смог наладить выпуск машин только с механической коробкой передач. В то же время вместе с существенным ростом продаж «китайцев» общая доля автоматических версий на рынке может вновь начать расти. Но произойдет это не раньше следующего года.