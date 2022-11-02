Отъезд россиян в страны СНГ позитивно влияет на их экономику, но создает риски инфляции и социальной напряженности

Выезд россиян в постсоветские страны позитивно влияет на экономики принимающих государств, хотя и несет в себе некоторые риски. Об этом пишет ведущий экономист по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics Татьяна Орлова в своем обзоре «Утечка мозгов» из России приносит пользу ее соседям из бывшего СССР» (РБК ознакомился с обзором).

По данным, которые приводят в Oxford Economics, только в сентябре в Казахстан уехали около 200 тыс. россиян, в Грузию — 70 тыс. и в Армению — 60 тыс. человек. Азербайджан не отчитывался о числе прибывших осенью, однако отдельные наблюдения свидетельствуют, что и здесь приток существенный, пишет Орлова.

С учетом этих оценок и принимая во внимание введенный в марте запрет на вывоз более $10 тыс. из страны, россияне могли привезти в Казахстан, Грузию и Армению около $3 млрд наличными в сентябре, подсчитали в Oxford Economics. «Гораздо большие суммы», вероятно, были переведены на счета местных банков, поскольку ограничений на это не было, пишет Орлова.

Переселение россиян может вызвать социальную напряженность в принимающих странах. Автор обзора приводит в пример Грузию: после военного конфликта 2008 года с Россией и последующего отсоединения Абхазии и Южной Осетии грузины «остаются настороженными», несмотря на экономические выгоды от приезда россиян.

Другой повод для недовольства местных жителей — удорожание стоимости жизни, включая существенный рост цен на аренду жилья на фоне повышенного спроса. В странах растут и инфляционные ожидания, констатирует Донец. Сбить их помогает повышение ключевых ставок, что недавно сделали Казахстан, Армения и Азербайджан.