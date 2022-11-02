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Мужчина и подросток погибли на карьере в Ангарске

Лед на водоеме составлял не более 5-7 сантиметров, сообщили SIA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.

Звонок на горячую линию поступил около 8 вечера. Как рассказали спасателям, мужчина предложил подросткам организовать хоккейную команду и провести тренировку на карьере микрорайоне Строитель города Ангарска. Компанию ему вызвался составить 14-летний мальчик.

Сотрудники полиции и спасатели обследовали место происшествия. В 15 метрах от берега обнаружили место провала, лед на водоеме – не более 5-7 сантиметров.

Тела погибших подняты из воды и переданы сотрудникам полиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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