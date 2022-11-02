36% россиян готовы работать по выходным ради повышения

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснили, на что готовы россияне ради одобрения со стороны начальства и повышения. В опросе приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов России.

Более трети опрошенных россиян (36%) рассказали, что ради повышения готовы к переработкам или работе по выходным дням. Еще 13% респондентов отметили, что готовы переехать в другой город, а 6% готовы проводить с начальством личное время.

По 1% участников опроса для повышения могли бы терпеть грубое отношение со стороны руководства, распускать слухи и сплетни о коллегах или мешать работе коллег.

51% опрошенных ни на что ради повышения не готовы. В варианте «Другое» 7% респондентов чаще всего указывали, что готовы более усердно выполнять свою работу.

Конкуренцию в коллективе за внимание начальства отмечают 23% россиян. 8% из них конкурируют коллегами, чтобы показать руководителям, что они достойны большего. Для 7% респондентов конкуренция представляет дополнительную мотивацию, а еще 8% участников исследования отметили, что руководство само подталкивает сотрудников к конкуренции между собой.

18% опрошенных рассказали, что в их дружном коллективе нет места конкуренции, а 59% россиян отметили, что не конкурируют, потому что сосредоточены на качестве своей работы.

8% опрошенных честно признались, что им приходилось прибегать к нечестным методам конкуренции подставлять коллег, а 13% рассказали, что их однажды подставили коллеги ради поощрения от начальства.