Инфляционные ожидания населения остаются повышенными

В октябре 2022 года они оставались на повышенном по сравнению с летними месяцами уровне, сказано в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в октябре возросли до 12,8% (+0,3 п.п. к сентябрю). Наблюдаемая инфляция снизилась после небольшого повышения в сентябре, ее оценка составила 18,2% (-3,3 п.п. к сентябрю). Оценки инфляции на длинном горизонте остаются повышенными: медианная оценка ожиданий населения на три года вперед составила 7,6%.

Участники опроса стали менее оптимистичны в оценках личного материального положения на год вперед и развития экономики страны на годовом и пятилетнем горизонте. По сравнению с сентябрем наиболее заметно снизились оценки перспектив экономики на год вперед, вернувшись к уровню января текущего года. Оценки текущего положения почти не изменились.

Произошедшее в октябре увеличение ценовых ожиданий, по данным мониторинга предприятий Банка России, в основном обусловлено усилением рисков хозяйственной деятельности в условиях роста неопределенности и геополитической напряженности. Кроме того, в ряде отраслей ускорилось повышение издержек. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца составил 4,1% в годовом выражении.

В конце сентября − середине октября прогнозы инфляции профессиональных аналитиков изменились незначительно.

По данным октябрьского макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022 года составил 12,5% (-0,4 п.п. к сентябрю). В 2023 году они ожидают снижения инфляции до 6,0% (без изменений к сентябрю), в 2024 году и далее ожидания аналитиков остались в диапазоне значений июля − сентября и фактически заякорены на цели Банка России вблизи 4%.

По оценкам Банка России, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы.

На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 12-13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.