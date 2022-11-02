СберСтрахование за год работы ОСАГО застраховала 670 тысяч клиентов

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в октябре 2021 вышла на рынок ОСАГО. За год работы компания уже застраховала более 660 тыс. частных автовладельцев и 6,2 тыс. юрлиц и ИП. При этом более 70% полисов клиенты приобретают через онлайн-каналы, рассказали SIA.RU в Сбере.

Для удобства автовладельцев Сбер разработал маркетплейсы ОСАГО для частных и корпоративных клиентов . Физлица могут выбрать оптимальную страховую из 14 представленных компаний, включая СберСтрахование. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям доступно 12 страховщиков. Предложения удобно сравнивать между собой, чтобы выбрать самое выгодное.

За год работы в этом сегменте компания выплатила владельцам полисов 805,5 млн рублей.

Антон Пожидаев, руководитель направления ОСАГО СберСтрахования:

«СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО всего год назад — в октябре 2021 года и достигла хороших результатов на рынке. Для удобства клиентов мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, опираясь на мнение автовладельцев. Нам важно, чтобы наши услуги были безопасными и надёжными. Полис ОСАГО от СберСтрахования гарантирует высокое качество сервиса, надежность и приятную цену. Мы внедряем новейшие ИТ-решения, чтобы клиентам было быстро и удобно решать с нами любые вопросы».

Чтобы заключить договор страхования, частному клиенту понадобится всего три документа — СТС или ПТС, паспорт и водительское удостоверение. Полис придёт по электронной почте сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.