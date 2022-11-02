Доля граждан от 40 до 50 лет сильнее всего выросла в структуре выданных потребкредитов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача потребкредитов сильнее всего выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет.

Так, доля этой группы граждан в структуре выданных потребкредитов увеличилась на 0,4 процентных пункта (п.п.) и достигла 22,1%. Небольшой рост был отмечен у наиболее «пожилых» заемщиков старше 60 лет – на 0,3 п.п. (до 9,3%), а также в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет – на 0,1 п.п. (до 33,0%).

В свою очередь, наибольшее сокращение доли в структуре выдачи потребкредитов было зафиксировано в сегменте самых «молодых» граждан моложе 30 лет – на 0,5 п.п. (до 23,1%). Также по сравнению с прошлым годом сократилась доля заемщиков в возрасте от 50 до 60 лет – на 0,3 п.п. (до 12,5%).

«В последнее время банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, выдавая новые потребкредиты заемщикам относительно «хорошего кредитного качества» с приемлемым средним значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР), – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом уровень одобрения по потребительским кредитам в этом году немного снизился, но остается достаточно стабильным – 30-34%. В целом, наиболее молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей (или совсем без нее) получить новый потребкредит сейчас несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних, в целом, более содержательная кредитная история, достаточно высокий ПКР, а также стабильный источник доходов».