В Иркутске пройдет VIII межрегиональный волейбольный турнир среди мужских команд «Кубок Иркутской нефтяной компании», соревнования состоятся с 4 по 6 ноября. Организатором выступит Иркутская нефтяная компания, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

В этом году в играх участвуют восемь сильнейших команд от компаний: АО АНХК (Ангарск); ООО «Газпром трансгаз Томск» (Томск); ООО «Норильскникельремонт» (Норильск); ООО «РН-КрасНИИПИнефть» – АО «ВСНК» (Красноярск); Бурятский государственный университет ( Улан-Удэ); АО «Верхнечонскнефтегаз» (Иркутск), ООО «ИНК» (Иркутск), а также волейбольный клуб «Старт» (Зеленогорск, Красноярский край).

Соревнования в двух подгруппах 4 и 5 ноября пройдут в ДС «Динамо» (Иркутск, Кожова, 12) и СК «Локомотив» (Иркутск, Боткина,1). Полуфинальные и финальные игры пройдут 6 ноября. «Серебряный play-off» - «Динамо», а «золотой play-off» во дворце спорта «Труд» (Иркутск, Ленина, 48). Награждение призеров состоится в ДС «Труд».

Для зрителей и болельщиков вход свободный. С расписанием игр можно ознакомиться в сообществе Волейбольной команды ИНК.