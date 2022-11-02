Как рассказали изданию IRK.ru в пресс-службе воздушной гавани, у судна аэробус А-320-200 лопнуло шасси.

2 ноября стало известно о том, что самолет аэробус А-320-200 экстренно приземлился в аэропорту Иркутска из-за лопнувшего шасси. Судно летело из Душанбе. На борту находилось 70 пассажиров, о пострадавших пока не сообщается.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру, никто не пострадал.

«Произошло разрушение пневматических шасси у самолета при посадке, на борту были 77 человек. Никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

Напомним, 2 декабря 2021 года в аэропорту Иркутска экстренно совершил посадку самолет, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск. Причина – попадание транспорта в зону обледенения, что привело к отключению автопилота.