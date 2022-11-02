Усть-Кут должен стать точкой развития Иркутской области – Марина Седых, ИНК

Усть-Кут должен стать точкой развития Иркутской области, но для этого необходима поддержка государства. Такое мнение генеральный директор «АО ИНК-Капитал» Марина Седых озвучила на региональном совете Иркутской области. Мероприятие состоялось во главе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 2 ноября в Усть-Куте, говорится в сообщении компании.

Марина Седых отметила, что ИНК – крупнейшая компания, которая сегодня направляет прибыль с добычи на развитие своих инвестиционных проектов.

– И конечно, нам этих денег не хватает на развитие инфраструктурных объектов, без которых мы не можем развиваться. Сегодня мы запускаем шесть заводов, реализуем строительство Иркутского завода полимеров. Мы не можем идти дальше без дороги Усть-Кут-Верхнемарково, без аэропорта из-за авиационной безопасности, – подчеркнула Марина Седых.

Поддержка инфраструктуры северных территорий невозможна без участия государства. Глава компании рассказала об опыте соседних регионов, создавших корпорацию «Енисейская Сибирь».

– Иркутская область – богатейший своими природными ресурсами регионом, ей требуется продвижение. Подобная структура поможет привлечь внимание федерального центра. ИНК объединит усилия с властями для улучшения жизни на территории присутствия, и Усть-Кут сможет стать визитной карточкой региона, – резюмировала Марина Седых.