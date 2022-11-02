Выделено более 4 млрд рублей на ликвидацию химических загрязнений в Усолье-Сибирском

Правительство России выделило более 4 млрд рублей на ликвидацию химических загрязнений в Усолье-Сибирском, сообщает 2 ноября пресс-служба кабмина.

Выделенные средства направят на демонтаж заводских сооружений и емкостей с накопленными отходами бывшего предприятия «Усольехимпром», а также на строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений. Всего предстоит очистить более 600 га.

«Президент поставил задачу обезвредить и ликвидировать все накопленные отходы, очистить загрязненные территории в Усолье-Сибирском в Иркутской области. После закрытия предприятия копившиеся десятилетиями отходы были оставлены в подземных резервуарах, из-за опасности утечек в городе был введен режим ЧС. Сейчас завершен комплекс первоочередных действий, который позволил устранить угрозу экологической катастрофы и снять режим ЧС», – сообщили власти.

Напомним, что после завершения работ на месте предприятия построят экотехнопарк, в котором будут созданы дополнительные рабочие места для местных жителей.