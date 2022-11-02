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Ледяной массой сорвало понтонный мост в Качугском районе Иркутской области

Движение автотранспорта закрыли в селе Верхоленск в Качугском районе Иркутской области через понтонный мост на реке Лена на 1 километре дороги Верхоленск – Магдан из-за срыва переправы ледяной массой, сообщает 2 ноября региональное правительство.

Повреждена ряжевая опора. На мосту ведутся ремонтно-восстановительные работы. На переправе установлены соответствующие временные дорожные знаки и аншлаги, запрещающие движение пешеходов через мост. Также организован постоянный контроль за состоянием переправы, ограждающих устройств и временных знаков.

Проезд осуществляется по объездной дороге через поселок Качуг в районе местности Заячья Падь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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