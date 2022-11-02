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СК начал проверку из-за происшествия с аэробусом в Иркутске

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2 ноября 2022

Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК России начало доследственную проверку из-за происшествия с Airbus А-320-200 при посадке на взлетно-посадочную полосу аэродромного комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск», сообщает 2 ноября пресс-служба ведомства.

Установлено, что у воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Душанбе – Иркутск, произошло повреждение 4-х пневматиков основных стоек шасси самолета.

По предварительным данным, в результате авиационного происшествия воздушное судно, на борту которого находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются экипаж, пассажиры, а также иные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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