Машина инкассаторской службы столкнулась с автомобилем в Тулуне – есть пострадавшие

Авария произошла в городе Тулуне Иркутской области – там произошло столкновение автомобиля инкассаторской службы и автомобиля «ИЖ», под управлением 74-летнего водителя, есть пострадавшие, сообщает региональная полиция.

Инцидент случился вчера днем на автодороге Р255 «Сибирь» на нерегулируемом перекрестке. В результате ДТП водитель и пассажирка «Москвича» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Впоследствии 70-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.