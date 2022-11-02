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Машина инкассаторской службы столкнулась с автомобилем в Тулуне – есть пострадавшие

Авария произошла в городе Тулуне Иркутской области – там произошло столкновение автомобиля инкассаторской службы и автомобиля «ИЖ», под управлением 74-летнего водителя, есть пострадавшие, сообщает региональная полиция.

Инцидент случился вчера днем на автодороге Р255 «Сибирь» на нерегулируемом перекрестке. В результате ДТП водитель и пассажирка «Москвича» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Впоследствии 70-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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