Россияне ажиотажно инвестируют в недвижимость Дубая

Российский спрос на покупку квартир и апартаментов в Дубае по итогам сентября 2022 года вырос на 93,92% относительно августа текущего года. Это рекордный рост числа запросов в рамках помесячной динамики за последние полтора года. Предыдущий рекорд был отмечен в марте 2022 года, когда число обращений выросло относительно февраля на 85,94%. Эксперт рынка недвижимости Дубая Лев Лукович назвал причины, по которым наши соотечественники приобретают недвижимость в этом городе.

В целом, за девять месяцев 2022 года, с января по сентябрь, российский спрос на покупку квартир и апартаментов в Дубае оказался почти в 4 раза выше(+290,85%), чем в рамках аналогичного периода прошлого года.

«Российский спрос на недвижимость в Дубае растёт из года в год и 2022 год не является исключением. Интерес наших соотечественников к жилью в этом Эмирате можно сейчас назвать ажиотажным, но при этом я не могу сказать, что покупают всё подряд. В основном россияне покупают объекты с целью в дальнейшем более выгодно перепродать или сдавать в аренду. Отмечу, что времени на выбор недвижимости в Дубае сейчас нет. Все наиболее выгодные и ликвидные объекты уходят буквально за несколько дней. Рынок недвижимости Дубая был готов к наплыву иностранцев раньше, сейчас готов и будет готов в дальнейшем. Мест для строительства ещё предостаточно, поэтому новые интересные проекты ещё будут появляться», – отметил риэлтор агентства недвижимости Altair Real Estate Dubai Лев Лукович.