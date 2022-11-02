Жительница Тулуна заложила автомобиль ради заработка на вымышленной криптовалютной бирже

37-летняя жительница города Тулуна Иркутской области заложила свой автомобиль, чтобы заработать на криптовалютной бирже, в результате чего лишилась 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что женщина нашла в Интернете объявление о дополнительном заработке на криптовалютной бирже и оставила заявку на участие. После этого ей поступил телефонный звонок от якобы представителя торгов. Около двух недель потерпевшая брала микрозаймы и переводила деньги на указанные счета.

«Заработав небольшую сумму, женщина решила внести сумму побольше. Обратившись в кредитную организацию, где денежные средства выдают под залог имущества, она заложила свой автомобиль. После получения денег, женщина осуществила очередной перевод. Спустя какое-то время поняла, что попалась на уловки аферистов и обратилась в полицию», – пояснили правоохранители.