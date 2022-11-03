Акции металлургов были самыми доходными на российском фондовом рынке в октябре

«Финам» изучил инвестиционные предпочтения пользователей сервиса «Диагностика» в октябре 2022 года, когда медвежий тренд на мировых рынках прерывался кратковременным ростом. Наибольшую доходность на российских площадках инвесторам принесли бумаги металлургов: НЛМК, «Северсталь» и «Лензолото». На американском рынке самыми доходными стали сделки с акциями биофармацевтических компаний Hoth Therapeutics и Ibio.

Индекс МосБиржи в октябре продолжил демонстрировать высокую волатильность, однако по итогам месяца все-таки сумел вырасти на 10,7% и преодолеть психологически важную отметку в 2000 пунктов. Рост котировок объясняется в первую очередь выплатой дивидендов рядом российских компаний, часть которых была реинвестирована в рынок. Также индекс поддержало отсутствие негативных новостей на геополитической арене и, как следствие, прекращение панических настроений среди инвесторов.

Благоприятная рыночная конъюнктура помогла ценным бумагам вернуть часть ликвидности, растерянной в сентябре, когда Индекс МосБиржи просел сразу на 18%. Наиболее прибыльными традиционно стали голубые фишки: в частности, акции Сбербанка, «Полюса», «Роснефти», «Лукойла» и НЛМК. Многие из них оказались и самыми популярными среди инвесторов — причем список бумаг, с которыми инвесторы совершают больше всего сделок, остается практически неизменным на протяжении многих месяцев. В октябре в топ-5 наиболее торгуемых вошли акции Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Полюса».

В то же время самыми доходными стали сделки с акциями металлургов («Лензолото», «НЛМК» и «Северсталь»), а также с бумагами «Газпрома» и ресторанного холдинга «Росинтер». Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев, котировки металлургов поддержали сильные результаты по итогам III квартала: «Производителям удалось преодолеть спад и адаптироваться к изменениям рынка, скорректировав географию продаж в пользу внутреннего рынка и перенастроив структуру портфелей за счет сокращения доли продукции с высокой добавленной стоимостью в пользу полуфабрикатов и другой менее маржинальной продукции».

Наиболее убыточными оказались сделки с акциями «Газпрома», которые в октябре растеряли более 20% и стали единственной голубой фишкой, закрывшей месяц в минусе. Впрочем, такое снижение объясняется лишь дивидендным гэпом — без его учета акции газового гиганта торговались преимущественно в плюсе, объясняет аналитик «Финама» Сергей Кауфман: «При этом компания страдает от потери европейского рынка, роста налоговой нагрузки и достаточно медленной переориентации на Китай. На наш взгляд, из-за этих факторов компания может столкнуться c трудностями при закрытии гэпа в течение ближайших месяцев».

На американском фондовом рынке самыми торгуемыми в октябре стали бумаги производителя электрокаров Tesla, разработчиков чипов NVIDIA и AMD, производителя гаджетов Apple и криптовалютной биржи Coinbase. Наибольшую доходность принесли сделки с акциями биофармацевтических компаний Hoth Therapeutics и Ibio, телекоммуникационной компании Pineapple Holdings, китайского автопроизводителя Li Auto и технологической компании Meta Materials.

Исследование проводилось среди российских инвесторов (клиентов «Финама» и других брокеров), использующих сервис «Диагностика». С его помощью можно проанализировать инвестиционный портфель, получить данные о сделках других участников рынка и рекомендации по повышению эффективности используемой торговой стратегии.