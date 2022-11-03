Эксперт объяснил, почему инвестиционный спрос переместился из новостроек в вторичку

Привычные инвестиционные схемы покупки жилья на этапе котлована и перепродажи её на более поздних сроках строительства больше не работают. Также под вопросом спрос на новые готовые квартиры из-за того, что у застройщика они же продаются по более интересным условиям. Эти и другие причины привели к тому, что инвестиционный спрос на недвижимость переместился с первичного на вторичный рынок. Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков о главных особенностях вложений в жильё в нынешних условиях.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»:

– Сегодня у нас нет инвесторов, которые заходят в новостройки по ДДУ, от слова вообще. Причиной этого является отсутствие экономического смысла вложений в такие проекты. Теоретическая прибыль, которая может возникнуть от таких вложений, она под очень большим вопросом с учётом низкого спроса и с учётом предложения от самого застройщика по завышенным ценам.

Схема покупки квартиры на стадии котлована и перепродажи объекта перед сдачей сейчас не работает. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, рынок нестабильный. Во-вторых, предложения застройщиков для инвесторов сейчас не очень интересные. Встречаются исключения, но для тех клиентов, которые готовы приобрести у застройщика несколько готовых квартир.

Сегодня инвесторы переключились на вторичку. В этом сегменте инвесторы покупают все объекты, главное, чтобы дисконт от рынка был не менее 30%. Такой дисконт даже в ситуации ухудшения ситуации, позволит минимум сохранить средства или получить небольшой, но плюс. Сейчас никто не покупает недвижимость с прицелом на то, что будет тренд на повышение.

По словам эксперта, сейчас вообще крайне мало надёжных вариантов вложения денежных средств. Недвижимость – один из них, который позволяет сохранить средства во времена турбулентности, но к объекту вложений необходимо подходить с умом..