Объявлен тендер на ликвидацию свалки в Усть-Илимске

В Усть-Илимске ликвидируют несанкционированные места размещения отходов на территории города, сообщает RosTender.info.

Электронный аукцион объявлен департаментом жилищной политики и городского хозяйства администрации города Усть-Илимска.

Согласно документации, в оказание услуг входит: уборка мусора специализированной техникой с территории, не предназначенной для размещения отходов, в соответствии с перечнем несанкционированных мест размещения отходов; ручная подборка мелкого мусора, после очистки территорий; погрузка собранного мусора в машины; последующая транспортировка собранного мусора на полигон ТКО. Объем отходов, подлежащих ликвидации, составляет 7772,67 куб. метров.

Источником финансирования выступает бюджет муниципального образования город Усть-Илимск на 2022 год, Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и городского хозяйства». Заявки на участие принимаются до 10 ноября. Начальная цена контракта составляет 6 млн рублей.