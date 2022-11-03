900 млрд наличных рублей потребуют новые территории

Их могут доставить туда в течение нескольких месяцев. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации банков России.

По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, средства могут туда доставить в течение нескольких месяцев. В Промсвязьбанке, который уже работает в новых субъектах, рассказали, что по мере необходимости оперативно подкрепляют сеть наличными средствами.

Деньги для использования на присоединившихся к РФ территориях могут быть напечатаны, допустили опрошенные эксперты. Однако, по их мнению, поскольку средства предназначены для новых граждан России и будут распределены между ними, значимого вклада в инфляцию такая эмиссия не внесет.