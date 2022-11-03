Выездное заседание Регсовета состоялось в Усть-Куте

Выездное заседание Регионального совета Иркутской области состоялось 2 ноября, на единой площадке в Усть-Куте. Возглавил заседание губернатор Игорь Кобзев. Участие в регсовете приняли главы 40 муниципальных образований Приангарья, Законодательного Собрания, члены правительства, руководители профильных министерств, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

В ходе заседания обсудили и приняли решения по вопросам, касающимся реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», актуальным вопросам системы образования, Фонда капитального ремонта, обсудили меры поддержки мобилизованных граждан и членов их семей.

– Регсовет – эффективная площадка для решения вопросов, актуальных для всех муниципалитетов области. Сегодняшнее заседание прошло конструктивно. Спорные вопросы, которые возникали в ходе обсуждения, мы доработаем на следующем заседании в ноябре. Есть вопросы, которые требуют дополнительного изучения, позиция мэров будет согласована, вынесены окончательные решения. Сами муниципалитеты заинтересованы в решении стратегических задач, которые обозначены на ближайшее время, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

– В ходе заседания рассмотрели дорожную карту по капитальным ремонтам школ. На мой взгляд, это самая важная на сегодняшний день история. Необходимо завершать ремонты в тех школах, где они идут, чтобы сохранить темп и начать работы на следующих объектах. Важно не выпасть из федеральной программы, и для этого муниципальные образования должны тщательно подходить к вопросу соблюдения сроков проведения модернизации, а также вовремя оформлять документацию для отбора на новый цикл федерального проекта. Еще одна главная тема сегодня – дороги. Множество вопросов было у мэров. По итогам рассмотрения доклада министра транспорта и дорожного хозяйства Максима Лобанова принято решение подготовить совместно с мэрами территорий концепцию дорог, примыкающих к опорной сети, чтобы выработать решение по проведению на этих направлениях дорожных работ, – рассказал первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Эффективность проведения выездного формата заседаний регионального совета оценили мэры муниципальных образований.

– Заседание Регсовета впервые состоялось на площадке в Усть-Куте. Вопросы, актуальные для руководителей муниципалитетов, очень похожи. Эта площадка позволяет нам обсудить их с правительством региона, депутатами законодательного собрания, министрами. Губернатор поддерживает руководителей территорий в решении проблем. Это поддержка очень значима для нас, – сказал мэр Усть-Кута Евгений Кокшаров.

– Повестка Регионального Совета очень насыщенная. Сегодня состоялась дискуссия по состоянию автодорожной сети. Губернатор принял решение дополнительно проработать эту тему, исходя из ситуации в каждом конкретном районе. Рассмотрели вопросы ремонта объектов образования, дефицита педагогических кадров, работу фонда капремонта. Надеюсь, что принятые решения будут важными для всех муниципалитетов, – сказал мэр Братска Сергей Серебренников.

– Повестка регионального совета формируется с учетом пожеланий мэров территорий. Очень важно услышать выверенные решения на самые актуальные вопросы. Узнать об опыте коллег, поделиться своим – это всегда полезно. Кроме того, здесь на одной площадке присутствуют глава региона, руководители всех министерств, есть возможность точечно проработать какие-то проблемы своих муниципалитетов, – подчеркнул мэр Усольского района Виталий Матюха.

– Губернатором принято абсолютно правильное решение о выездных региональных советах, так как это делает решение вопросов более эффективным. Кроме того, главы муниципалитетов имеют возможность общаться. Как главу города Свирск меня сегодня интересовали особенно три насущных вопроса. Это кадровая тема, которая связана с нашим образованием, тема увеличения взносов по капитальному ремонту, и, конечно, дороги. Я много для себя вынес из докладов руководителей профильных министерств, – сказал министр Свирск Владимир Орноев.

– Выездные заседания Регсовета вошли в традицию. Думаю, что давно такой формат общения надо было принимать. Этот формат наиболее эффективный, есть возможность посмотреть, как развивается область в целом. Считаю, что такой опыт необходимо продолжать, – сказал мэр Нукутского района Сергей Гомбоев.

Следующее заседание регионального совета состоится в Зиме. Этому муниципальному образованию в следующем году исполняется 100 лет со дня образования.