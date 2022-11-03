Сбер помогает российским регионам в ESG-трансформации

Задачу ESG-трансформации российских регионов можно решить только сообща, в сотрудничестве федерального и местного бизнеса и при инициативе региональных органов власти. Об этом заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, выступая на круглом столе «Устойчивое развитие российских регионов: технологии партнёрства и механизмы эффективных коммуникаций с бизнесом» на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Как отметила Татьяна Завьялова, в 2021 году Сбер вместе с руководством субъектов РФ начал разрабатывать региональные ESG-стратегии, учитывающие индивидуальные особенности регионов. Подобная работа сегодня — общемировой тренд. Как показал анализ зарубежных практик, всего в мире на начало 2022 года уже 823 города и 101 регион сформулировали свои цели и разработали собственные стратегии в области устойчивого развития. На эти регионы и города приходится более 70% мирового ВВП.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Мы чувствуем рост внимания к ESG-повестке со стороны региональных властей. С начала года мы получили порядка 12 запросов с просьбой помочь разработать стратегии и инструменты устойчивого развития. И мы понимаем, что каждый регион уникален, поэтому невозможно применять одни и те же мерки и метрики для всех. Конечно, нужен единый системный подход, но он должен позволять диверсифицировать оценку регионов и учитывать особые составляющие для каждого из них».

В банке уже создан ESG-профиль регионов и ESG-ренкинг. Эти инструменты помогают понять, какие ESG-продукты будут наиболее полезны для каждого региона. И Сбер готов предложить субъектам РФ широкий спектр решений. Как в области S, начиная с волонтёрских проектов и заканчивая онлайн-медициной, так и в области G, включая ИТ-безопасность.

И очень важно, подчеркнула Татьяна Завьялова, что запрос на ESG исходит не только от бизнеса и органов власти, но и от населения. Так, сегодня от 60 до 80% россиян, по разным опросам, готовы менять свои привычки на более экологичные. Более 90% российской молодёжи считают ключевыми факторами при трудоустройстве то, как их потенциальный работодатель решает задачи развития персонала, на каком уровне находится корпоративное управление, насколько ответственно компания относится к окружающей среде. А в Сбере всего за год число ESG-ориентированных клиентов практически удвоилось — сегодня это почти 15 млн человек.

Форум стратегов проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 2002 года и является основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации.