Бизнес просит не запрещать околонулевые ставки

Бизнес попросил ЦБ не запрещать ипотеку от застройщиков под 0,01–2% годовых, пишут «Известия».

В противном случае упадет спрос на первичном рынке жилья, что может привести к финансовым проблемам у девелоперов и появлению новых «обманутых» дольщиков. Обращение регулятору направила «Деловая Россия», опасения частично разделяют в Госдуме.

Ранее Центробанк анонсировал планы ввести дополнительные регуляторные меры в отношении субсидируемой ипотеки от девелоперов. В Банке России считают: бурный рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием пузыря, а искусственный разгон цен на квартиры рано или поздно может привести к тому, что он лопнет.