Банк «Приморье» представил новый дизайн пластиковых карт

Банк «Приморье» презентовал​ новый современный дизайн пластиковых карт.

– Внешний вид карт меняется, а программы лояльности по-прежнему остаются выгодными, – говорится в сообщении банка.



Дебетовые карты с программой лояльности Cash-back

- Кешбэк до 7% за покупки по карте

- Бесплатные переводы по системе быстрых платежей

- Возможность снятие наличных без комиссии в банкоматах других банков



Дебетовые карты с программой лояльности «Аэрофлот Бонус»

- Начисление 5% на остаток

- Приветственные 500 миль

- Двойное начисление милей по акции «Двойная выгода» (за каждые 100 рублей - до 6 миль)

- Бесплатные переводы по системе быстрых платежей

- Возможность снятие наличных без комиссии в банкоматах других банков



Корпоративные бизнес-карты

- Управление и контроль счетов (в системе iBank или через смс-информирование)

- Экономия на комиссии

- Удобство использования (от пополнения счета юр.лица​ через терминалы до оплаты командировочных и представительских расходов)



Оформить карту с новым дизайном можно в любом офисе Банка «Приморье», на сайте или по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86