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Банк «Приморье» представил новый дизайн пластиковых карт

Банк «Приморье» презентовал​ новый современный дизайн пластиковых карт.

– Внешний вид карт меняется, а программы лояльности по-прежнему остаются выгодными, – говорится в сообщении банка.

Дебетовые карты с программой лояльности Cash-back
- Кешбэк до 7% за покупки по карте
- Бесплатные переводы по системе быстрых платежей
- Возможность снятие наличных без комиссии в банкоматах других банков

Дебетовые карты с программой лояльности «Аэрофлот Бонус»
- Начисление 5% на остаток
- Приветственные 500 миль
- Двойное начисление милей по акции «Двойная выгода» (за каждые 100 рублей - до 6 миль)
- Бесплатные переводы по системе быстрых платежей
- Возможность снятие наличных без комиссии в банкоматах других банков

Корпоративные бизнес-карты
- Управление и контроль счетов (в системе iBank или через смс-информирование)
- Экономия на комиссии
- Удобство использования (от пополнения счета юр.лица​ через терминалы до оплаты командировочных и представительских расходов)

Оформить карту с новым дизайном можно в любом офисе Банка «Приморье», на сайте или по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86


/ Сибирское Информационное Агентство /
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