Альфа-Банк и Skillbox запустили обучающий курс по микросервисной архитектуре

Альфа-Банк запустил курс по микросервисной архитектуре совместно с образовательной платформой Skillbox.

На курс можно записаться на самой образовательной платформе Skillbox или через сайт Alfa Campus: это проект онлайн-курсов от Альфа-Банка. С ним можно получить IT-профессию с нуля или с базовым бэкграундом, а лучших выпускников курсов банк возьмёт на работу.

Совместный курс от Skillbox и Альфа-Банка – для специалистов с опытом в IT от 1 года. Он решает сразу несколько запросов рынка: например, помогает бизнесу оптимизировать ресурсы на процесс обучения внутренней команды разработчиков. Начинающие программисты с помощью курса могут повысить свою квалификацию и сделать рывок в карьере.

Обучение на курсе построено вокруг решения задач из практики команды разработчиков Альфа-Банка — в программу их заложено более 40.

В зависимости от входного набора компетенций и знаний разработчика каждый пользователь может выбирать наиболее интересные и соответствующие опыту и запросу задания. Например, junior+ разработчик сможет потренироваться в написании SQL-скриптов для создания схемы баз данных, контейнеров и развертке баз в Docker. А затем постепенно переходить к более сложным заданиям. Тогда как middle смогут сразу перейти к разработке сервисов с интеграцией с PostgreSQL на основе бизнес-требований.

Для дипломного проекта выпускникам предстоит разработать собственную социальную сеть — Skillagram, которая включает работу над 4-6 микросервисами.

Курс реализован на обновленной платформе LMS (Learning Management System). Цель запуска курсов на базе обновленной версии LMS — адаптировать образовательный трек под разный уровень знаний пользователей. Текущие программы Skillbox подходят для специалистов одного профессионального уровня, тогда как новая модель адаптивна для пользователей с разным опытом.